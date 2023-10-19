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Земельные участки в Сигулда, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сигулда, Латвия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сигулда, Латвия
Продается земельный участок под застройку в Сигулде, который расположен в идеальном месте - …
€580,000
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сигулда, Латвия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сигулда, Латвия
Продается земельный участок с фундаментом в Сигулде. Утвержденный проект и действующее разре…
€109,000
Realting.com
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