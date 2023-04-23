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Хорватия
Загребская жупания
Земельные участки в Загребская жупания, Хорватия
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53 объекта найдено
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Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
2 851 м²
€ 280,000
I25536 Susedgradski vidikovec
Земельные участки
Strmec, Хорватия
10 000 м²
€ 800,000
I25502 Доктор. Франье Тугмана
Земельные участки
Sveti Kriz, Хорватия
8 085 м²
€ 59,000
I25330 Брдовечка улица
Земельные участки
Bukovje Bistransko, Хорватия
1 191 м²
€ 84,000
I25329 Pešćenka
Земельные участки
Opcina Jakovlje, Хорватия
3 250 м²
€ 71,500
I25374 Zagrebačka cesta
Земельные участки
Prozorje, Хорватия
625 м²
€ 45,000
I25372 Martinska
Земельные участки
Hrzenik, Хорватия
5 294 м²
€ 15,882
I25325 Hrženik
Земельные участки
Novaki, Хорватия
9 028 м²
€ 330,000
I25293 Svetonedeljska
Земельные участки
Luka, Хорватия
52 656 м²
€ 2,211,552
ПРОДАЖА, ЗЕМЛЯ 52 656 м2, ЯКОВЛДЖ. Земля расположена напротив логистического центра Лагермак…
Земельные участки
Hruscica, Хорватия
3 073 м²
€ 170,000
I25193 Санделичи
Земельные участки
Prozorje, Хорватия
5 692 м²
€ 200,000
I25151 Prozorska
Земельные участки
Falascak, Хорватия
2 672 м²
€ 66,800
I25077 Самоборская цеста ББ
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
8 538 м²
€ 854,800
I25120 Улица Хрватская бранителья
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
709 м²
€ 270,000
I24988 Подсудская алейя
Земельные участки
Donji Stupnik, Хорватия
4 299 м²
€ 645,000
ПРОДАЕТСЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЦЕЛИ, 4 299 м2, БРЕЗОВИКА, БЛИЖАЙШИЙ С ВЫХОДА…
Земельные участки
Света Неделя, Хорватия
4 092 м²
€ 200,000
I24940 Козжак
Земельные участки
Strmec, Хорватия
6 700 м²
€ 370,000
I24895 Farkaševec
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
1 884 м²
€ 580,000
I24854 Костанек
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
2 549 м²
€ 80,000
ЗДАНИЕ ЗЕМЛИ 2549m2, GAJNICE, УЛИЦА ДУБРАВИКИ. Земля расположена рядом с дорогой, на тихой т…
Земельные участки
Запрешич, Хорватия
1 262 м²
€ 99,000
I24676 Sutinska vrela
Земельные участки
Novaki Oborovski, Хорватия
3 910 м²
€ 40
SALE, LAND 3,910m2, RUGVICA, NOVAKI OBOROVSKI, approx. 2,600 BRP The plot in question is mos…
Земельные участки
Gornji Stupnik, Хорватия
4 620 м²
€ 600,000
I24530 Горьёступничка
Земельные участки
Gornji Stupnik, Хорватия
600 м²
€ 57,000
I24587 Gaj
Земельные участки
Donja Bistra, Хорватия
4 219 м²
€ 21,000
I24515 Подгорье Бистранско
Земельные участки
Bukovje Bistransko, Хорватия
4 589 м²
€ 45,000
I24514 Николь Тесле
Земельные участки
Donja Bistra, Хорватия
3 614 м²
€ 18,000
I24516 Подгорье Бистранско
Земельные участки
Prikraj, Хорватия
4 320 м²
€ 100,000
I24486 Zagrebačka cesta
Земельные участки
Ястребарско, Хорватия
200 000 м²
€ 1,500,000
Ястребарско, сельскохозяйственная земля Сельскохозяйственная земля общей площадью 200 00…
Земельные участки
Gornji Stupnik, Хорватия
7 800 м²
€ 663,000
I24018 Gaj
Земельные участки
Ivanec Bistranski, Хорватия
3 035 м²
€ 238,000
I23989 Lučko
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