Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Трогир

Земельные участки в Трогир, Хорватия

11 объектов найдено
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
€ 730,000
Продается участок под застройку 3629 м2, расположенный в красивом месте недалеко от Трогира,…
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
€ 400,000
Продается привлекательный участок под застройку 2362 м2, расположенный недалеко от Трогира, …
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
1 413 м²
€ 565,200
Трогир, Чиово, участок под застройку 1414 м2 для строительства жилого дома. Учитывая площад…
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
1 308 м²
€ 327,000
Trogir, building plot of regular shape, surface area 1308 m2, with sea view.This land is loc…
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
1 235 м²
€ 308,750
Трогир, Крбани Земля под застройку недалеко от Трогира Площадь участка: 1.235м2 Размеры у…
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
570 м²
€ 142,500
Трогир, Чиово, строительство жилой земли 570 м2 на Чиово с видом на Трогир. Возможность куп…
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
573 м²
€ 215,000
Трогир - Драгулин, земля под застройку 573 м2 для строительства жилого дома. Земля под заст…
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
734 м²
€ 170,000
Трогир, Чиово, земля под застройку 734 м2 для строительства жилого дома. Красивое место с в…
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
1 600 м²
€ 240,000
Трогир, Чиово - Слатине. Земля под застройку с видом на море. Общая площадь земельного уча…
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
2 500 м²
€ 200,000
Трогир, пахотная земля ок. 2,500 м2, вдоль Адриатического шоссе. Доступ: щебеночная дорога …
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
3 444 м²
€ 350,000
Трогир, Чиово - Слатине Земельный участок общей площадью 3.444 м2 Большая часть земли (око…
Realting.com
Перейти