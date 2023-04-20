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Земельные участки в Самобор, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Самобор, Хорватия
Земельные участки
Самобор, Хорватия
496 м²
€ 130,000
I22891
Земельные участки в Самобор, Хорватия
Земельные участки
Самобор, Хорватия
3 263 м²
€ 95,000
I22880
Земельные участки в Самобор, Хорватия
Земельные участки
Самобор, Хорватия
10 150 м²
€ 2,000,000
Самобор, въезд в город Земельный участок под застройку 10 150 м2 размером 70 м (ш) х 145 м …
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