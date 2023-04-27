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Земельные участки в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Karlobag, Хорватия
Земельные участки
Karlobag, Хорватия
€ 6,000,000
Продать ПривекТельный Участок Под Застроку Прост Сорвида 170.000 м2, Располеннны в Рент. Уча…
Земельные участки в Brlog, Хорватия
Земельные участки
Brlog, Хорватия
10 324 м²
€ 23,500
Участки с домом возле Оточац, 10,324 м2, Brlog Сельскохозяйственные участки общей площадью 1…
Земельные участки в Budak, Хорватия
Земельные участки
Budak, Хорватия
854 м²
€ 45,000
I19700 Руданов
Земельные участки в Stinica, Хорватия
Земельные участки
Stinica, Хорватия
1 148 м²
€ 140,000
Земля с разрешением на виллу, 2-й ряд к морю, 1148 м2, Йосиновац, Стиница Редкое, уникальное…
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