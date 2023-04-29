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Земельные участки в Grad Omis, Хорватия

7 объектов найдено
Земельные участки в Stanici, Хорватия
Земельные участки
Stanici, Хорватия
5 687 м²
€ 966,790
Омиш, Станичи, район Тице, участок под застройку 5.687м2, над шоссе. С участка открывается …
Земельные участки в Mimice, Хорватия
Земельные участки
Mimice, Хорватия
488 м²
€ 200,000
Омиш, Мимице - центр, участок под застройку 488м2, 1-я линия от моря Местность крутая, подх…
Земельные участки в celina, Хорватия
Земельные участки
celina, Хорватия
32 000 м²
Цена по запросу
Челин проектОн расположен в 5 км от города Омиш рядом со старой деревней Челина, в 500 м от …
Земельные участки в Borak, Хорватия
Земельные участки
Borak, Хорватия
€ 2,200,000
Продается привлекательный земельный участок, расположенный на отличной локации в первом ряду…
Земельные участки в Stanici, Хорватия
Земельные участки
Stanici, Хорватия
1 214 м²
€ 750,000
Омиш, Станичи, 1-й ряд от моря, ЭКСКЛЮЗИВ! Земля под застройку площадью 1214 м2, простирающ…
Земельные участки в Borak, Хорватия
Земельные участки
Borak, Хорватия
1 500 м²
€ 270,000
ОМИШ, НЕМИРА, участок 1500 м2 вдоль дороги, правильной формы (прямоугольник), в районе застр…
Земельные участки в Tugare, Хорватия
Земельные участки
Tugare, Хорватия
2 720 м²
€ 80,000
TUGARE, земля 2720 м2, из которых 300 м2 в строительной части и 2420 м2 для сельскохозяйстве…
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