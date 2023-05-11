Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область

Купить земельный участок в Беларуси

23 объекта найдено
Земельные участки в Бараново, Беларусь
Земельные участки
Бараново, Беларусь
€ 14,568
Продается участок с отличным фундаментом. Участок находится в частной собственности. Куплен …
Земельные участки в Гожский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Гожский сельский Совет, Беларусь
€ 10,016
Продается три земельных участка в СТ Лесница, 3/2 в Гродненском районе, направление д. Гожа.…
Земельные участки в Гожский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Гожский сельский Совет, Беларусь
€ 10,016
Продается три земельных участка в СТ Лесница, 3/2 в Гродненском районе, направление д. Гожа.…
Земельные участки в Бараново, Беларусь
Земельные участки
Бараново, Беларусь
€ 14,568
Продается участок с отличным фундаментом. Участок находится в частной собственности. Куплен …
Земельные участки в Поречский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Поречский сельский Совет, Беларусь
Площадь 285 м²
€ 11,837
Продается фундамент с земельным участком по адресу: Гродненский р-н Поречский с/с, аг. Пореч…
Земельные участки в Поречский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Поречский сельский Совет, Беларусь
€ 11,837
Продается фундамент с земельным участком по адресу: Гродненский р-н Поречский с/с, аг. Пореч…
Земельные участки в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
€ 2,276
Продаётся дачный участок (номер 115) в СТ «Софиёво», Подлабенский с/с, 14 км от …
Земельные участки в Переганцевский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Переганцевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
€ 3,187
Продается отличный участок с домом хутором в деревне Ромашканцы Вороновского р-на Гродненско…
Земельные участки в Глядовичи, Беларусь
Земельные участки
Глядовичи, Беларусь
Цена по запросу
— Местоположение и инфраструктура: Западная Беларусь, Гродненская область, Мостовский …
Земельные участки в Глядовичи, Беларусь
Земельные участки
Глядовичи, Беларусь
€ 23,674
— Местоположение и инфраструктура: Западная Беларусь, Гродненская область, Мостовский …
Земельные участки в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
€ 1,366
Продается дачный участок 6 соток в С/Т «Верасы» (в районе д. Цвермы). 7 км от Лиды. Отличное…
Земельные участки в Гродно, Беларусь
Земельные участки
Гродно, Беларусь
€ 122,922
Фундамент под строительство торгового центра в Грандичах. Продаем незавершенное законсервиро…
Земельные участки в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
€ 12,747
Продается участок в СТ «Криничка» площадью 0.1138 га, земля с плодородным грунто…
Земельные участки в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
€ 12,747
Продается участок в СТ «Криничка» площадью 0.1138 га, земля с плодородным грунто…
Земельные участки в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
€ 3,551
Земельный участок возле леса недалеко от г. Гродно и в 1,5 км от границы с Польшей. СТ Софие…
Земельные участки в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
€ 3,551
Земельный участок возле леса недалеко от г. Гродно и в 1,5 км от границы с Польшей. СТ Софие…
Земельные участки в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
€ 4,553
Продается участок в СТ «Шкло» площадью 0.0684 га, земля с плодородным грунтом, г…
Земельные участки в Гродно, Беларусь
Земельные участки
Гродно, Беларусь
€ 34,600
Участок с фундаментом под бизнес Местонахождение: — г. Гродно, ул. Издательская, 28;…
Земельные участки в Коробчицы, Беларусь
Земельные участки
Коробчицы, Беларусь
€ 7,284
Продаются два дачных участка в СТ «Ореховая роща» участок 303 площадью 0.0800 га…
Земельные участки в Гродно, Беларусь
Земельные участки
Гродно, Беларусь
Площадь 677 м²
Количество этажей 4
€ 60,095
Земельный участок с проектом на ул. Малая Троицкая, 6. Продаем право аренды земельного учас…
Земельные участки в Сморгонь, Беларусь
Земельные участки
Сморгонь, Беларусь
Цена по запросу
Продается участок 20 соток с несколькими строениями. Первое – одноэтажное блочное здан…
Земельные участки в Коробчицы, Беларусь
Земельные участки
Коробчицы, Беларусь
€ 10,926
Продается участок в живописном месте района Коробчицы. Участок ровный, распланирован, окруже…
Земельные участки в Коробчицы, Беларусь
Земельные участки
Коробчицы, Беларусь
Площадь 443 м²
€ 109,264
Продается участок в д.Коробчицы. Расстояние до Гродно 4 км. До центра города 10 км. Ходит об…
Realting.com
Перейти