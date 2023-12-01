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Коммерческая недвижимость в Караганда, Казахстан

2 объекта найдено
Коммерческая в Караганда, Казахстан
Коммерческая
Караганда, Казахстан
Площадь 60 000 м²
Комплекс предприятий «Птицефабрика» включает в себя следующие объекты: 1. «Родительское с…
€16,55 млн
в месяц
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Коммерческая в Караганда, Казахстан
Коммерческая
Караганда, Казахстан
Площадь 960 м²
Эксклюзивный объект коммерческой недвижимости, расположение - Street Retail  в самом престиж…
€1,63 млн
в месяц
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