Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Казахстан
  3. Коммерческая
  4. Алматы

Коммерческая недвижимость в Алматы, Казахстан

2 объекта найдено
Готовый бизнес в Алматы, Казахстан
Готовый бизнес
Алматы, Казахстан
Площадь 5 610 м²
Количество этажей 12
УНИКАЛЬНОЕ, ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Цена ниже рыночной! Бизнес Центр «GRAND ASIA» блок …
€5,41 млн
в месяц
Оставить заявку
Коммерческая возможен торг в Алматы, Казахстан
Коммерческая возможен торг
Алматы, Казахстан
Площадь 5 274 м²
Количество этажей 6
 Цена ниже рыночной до 50%! Бизнес центр с коммерчески выгодной локацией для бизнеса! …
€3,49 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти