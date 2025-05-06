Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Казахстан
  3. Алматы
  4. Жилая

Жильё в Алматы, Казахстан

1 объект найдено
Особняк в Алматы, Казахстан
Особняк
Алматы, Казахстан
Площадь 403 м²
Проснувшись утором, первое что Вы ВИДИТЕ в окно это ГОРЫ! Дорога от пр. Достык до ворот дома…
$1,50 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Алматы, Казахстан

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти