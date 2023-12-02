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Шале в Венето, Италия

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1 объект найдено
Шале с гаражом, с садом, с отоплением в Верона, Италия
Шале с гаражом, с садом, с отоплением
Верона, Италия
Дворец начала 16 века находится в Чизон - Ди - Вальмарине, Венето. Из дома вы сможете любова…
€1,95 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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