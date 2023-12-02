Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Ломбардия
  5. Замки

Замки в Ломбардия, Италия

Замок В архив
Очистить
1 объект найдено
Замок в Милан, Италия
Замок
Милан, Италия
Площадь 38 000 м²
 Сеть из Шести 4-х звездочных отелей по всей Италии. На продажу выставляются шесть 4-х ****…
€200,00 млн
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти