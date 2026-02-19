Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Лигурия
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Лигурии, Италия

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Бордигера, Италия
Пентхаус 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/2
На границе со знаменитой Бордигерой мы предлагаем к продаже эксклюзивную квартиру на верхнем…
$926,016
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Риелтор без границ KZ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Лигурии, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти