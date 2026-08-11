Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Лацио
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Лацио, Италия

;
Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус в Анцио, Италия
Пентхаус
Анцио, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/5
В продаже уникальный пентхаус с дизайнерским ремонтом ивидом на море в центре Анцио Характе…
$1,39 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Лацио, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти