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Пентхаусы в Лацио, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, в центре города, с сигнализацией в Roma Capitale, Италия
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, в центре города, с сигнализацией
Roma Capitale, Италия
Количество спален 2
Площадь 270 м²
Великолепный пентхаус расположен в одном из наиболее престижных районов исторического центр…
€6,10 млн
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Параметры недвижимости в Лацио, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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