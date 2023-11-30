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Замки в Лацио, Италия

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1 объект найдено
Замок с кондиционером, с гаражом, с садом в Roma Capitale, Италия
Замок с кондиционером, с гаражом, с садом
Roma Capitale, Италия
Площадь 30 м²
Роскошный замок, переделанный под отель, расположен всего в 15 км. от центра Рима, Лацио. О…
€24,00 млн
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Параметры недвижимости в Лацио, Италия

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