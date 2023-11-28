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Пентхаусы в Эмилия-Романья, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Римини, Италия
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Римини, Италия
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Красивый пентхаус расположен в историческом центре города Римини, Эмилия – Романия. Площадь …
€600,000
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Параметры недвижимости в Эмилия-Романья, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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