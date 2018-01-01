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AMBER STAR REAL ESTATE

Португалия, Avenida Gil Vicente, nº 583 4400-166 Mafamude, Vila Nova de Gaia
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AMBER STAR REAL ESTATE
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Тип компании
Тип компании
Иммиграционный консультант
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Portugues
Веб-сайт
Веб-сайт
www.amberstar.pt
Описание

Мы риэлторская компания, которая работает на рынке продажи недвижимости с 2008 года. Зарекомендовав себя в качестве надежного помощника в сфере недвижимости, мы непрерывно стремимся к эффективному ведению бизнеса, таким образом, с годами спектр наших услуг стал доступен в любой точке страны. Наш персонал состоит из опытных специалистов, которые обладают разносторонними знаниями и готовы предложить лучшие альтернативы. Кроме того, мы работаем с полностью компьютеризированной системой, которая обеспечивает гибкость в поиске и адаптации профиля собственности к запросам наших клиентов. Мы здесь, чтоб сделать вашу жизнь легче!

Услуги

-Индивидуальная работа с каждым клиентом на территории всей Португалии
-Консультации по инвестициям, покупкам комерческой и жилой недвижимости
-Полное сопровождение сделки на всех этапах на русском, китайском, португальском, польском и других языках
-Помощь при получении кредита
-Оформление документов купли-продажи «Под ключ»
-Содействие в поиске арендаторов приобретённого объекта недвижимости
-Юридическое сопровождение сделки

Программы иммиграции
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Золотая виза в Португалии
ВНЖ
Португалия Португалия
Золотая виза в Португалии
Срок получения: от 12 месяцев
от € 280,000
«Золотая Виза» — это программа получения особого вида на жительство при инвестиции в Португалии.   Первая «Золотая виза» выдается на два года и после этого дважды продлевается еще по два года. По прошествии пяти лет владения ВНЖ, инвестор может подавать н
Иммиграционный консультант:
AMBER STAR REAL ESTATE
Наши агенты в Португалии
Ольга Лисова
Ольга Лисова
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BMP GLOBAL

Компания BMP Global предлагает индивидуальные решения в области иммиграционных услуг и оказывает высококачественную профессиональную поддержку корпоративным и частным клиентам. Мы предоставляем полный спектр услуг и сопровождаем наших клиентов до предоставления им гражданства. Мы всегда ставим на первое место приоритеты своих клиентов, исходя из чего подбираем персональную стратегию иммиграции с учетом любых требований: сроков и стоимости.

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