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Золотая виза в Португалии

Португалия Португалия
Срок получения: от 12 месяцев
Расходы: от
€280,000
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Золотая виза в Португалии
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Инвестиции Инвестиции
Расходы Расходы
Документы Документы
Этапы Этапы

О программе

«Золотая Виза» — это программа получения особого вида на жительство при инвестиции в Португалии.  

Первая «Золотая виза» выдается на два года и после этого дважды продлевается еще по два года. По прошествии пяти лет владения ВНЖ, инвестор может подавать на гражданство или на ПМЖ Португалии. На протяжении этого времени, инвестор обязан пребывать в Португалии минимум 14 дней каждые двухлетний период владения Золотой Визой. Законодательство Португалии допускает двойное гражданство, поэтому инвестор может сохранить свое первое гражданство.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 12 месяцев
Расходы
Расходы
от
€280,000
Варианты инвестиций
Покупка недвижимости Покупка недвижимости
Инвестиция в недвижимость Жилая недвижимость ● 500.000 евро в жилую недвижимость во внутренних областях Португалии и на Мадейре. ● 400.000 евро в жилую недвижимость на территориях с низкой плотностью населения во внутренних областях Португалии и на Азорских островах. ● 350 000 евро в жилую недвижимость расположенную в зонах городской реабилитации, либо в недвижимость старше 30 лет, во внутренних областях Португалии и на Мадейре. ● 280 000 евро в недвижимость расположенную в зонах городской реабилитации, либо в недвижимость старше 30 лет, если эта недвижимость расположена на территориях с низкой плотностью населения во внутренних областях Португалии и на Азорских островах.
280000.00 EUR
Покупка недвижимости Покупка недвижимости
Нежилая недвижимость (любая недвижимость с нежилой лицензией) ● 500.000 евро, в коммерческую недвижимость. ● 400.000 евро в коммерческую недвижимость на территориях с низкой плотностью населения. ● 350 000 евро в коммерческую недвижимость, расположенную в зонах городской реабилитации, либо в недвижимость старше 30 лет ● 280 000 евро в коммерческую недвижимость, расположенную в зонах городской реабилитации, либо в недвижимость старше 30 лет, если эта недвижимость расположена на территориях с низкой плотностью населения.
280000.00 EUR
Дополнительные расходы
● Налог на приобретение недвижимости. Платится один раз, при покупке, и считается по формуле учитывающей сумму покупки и сумму кадастровой оценки. Этот налог составляет 3-5% от наибольшей из этих двух сумм. В случае с коммерческой недвижимостью, этот налог составляет 6,5%. ● Гербовый сбор при покупке составляет 0,8% от наибольшей суммы (указано выше). ● Услуги адвоката рассчитываются на главного заявителя и на каждого члена семьи, подающего на “Золотую Визу” по воссоединению семьи. Сумма за услуги адвокатов зависят от количества подающих членов семьи. 7500 € на главного заявителя и 2500 € на каждого дополнительного члена семьи. Услуги адвокатов оплачиваются следующим образом: ➔ 20% во время подписания договора с адвокатами (с этого момента адвокаты начинаю процесс открытия налогового номера и счета в банке); ➔ 20% после произведения инвестиции; ➔ 20% после получения ВНЖ “Золотой Визы”; ➔ 20% после 1-го продления ВНЖ; ➔ 20% после 2-го продления ВНЖ. Наши клиенты могут также оплатить всю сумму одной транзакцией и получить скидку 15%. ● Государственные сборы - это стоимость карточки ВНЖ для каждого члена семьи. Госпошлина составляет 12250 € на каждого заявителя, и разбивается на 5 лет. Большая часть этой суммы выплачивается в первый год, примерно 50 %. Около 25 % выплачивается через 2 года во время продления ВНЖ. И около 25 % выплачивается ещё через 2 года, во время второго продления. 12250.00 EUR
Требования к заявителю

Минимальные инвестиции от 280 000 €

  • Заявители не должны иметь гражданство какой-либо страны Евросоюза.
  • Заявители не должны быть осуждены за преступление, наказуемое лишением свободы на срок более одного года.
  • Заявители не должны быть под запретом на въезд на национальную территорию и/или в Шенген зону, на момент оформления «Золотой визы».
Документы
Документы для заявителя Документы для членов семьи
  • В случае инвестиции в недвижимость необходимо иметь:
  • Доказательство владения недвижимостью.
  • Публичный договор или вексельный договор купли-продажи имущества с декларацией уполномоченного финансового учреждения для осуществления своей деятельности в Португалии с указанием фактического перевода капитала на его приобретение.
  • Действительный сертификат, выданный Реестром недвижимости, который всегда должен быть, в случае договора-обещания.
  • Дополнительно:
  • Подтверждения адреса проживания главного заявителя
  • Справка о несудимости
  • Налоговый номер страны резиденции
  • Налоговый номер в Португалии

“Золотая Виза” для членов семьи

Заявитель имеет право претендовать на «Золотую Визу» для всей семьи, но есть некоторые условия такие как родственные узы, возраст, семейное положение и так далее. Ниже перечислены условия, по которым заявитель может оформить «Золотую Визу» членам своей семьи:

  • Супруг/а:

Состоящие в законном либо гражданском браке. В случае гражданского брака необходимо предоставить доказательства такие как: общие дети, общая недвижимость, общий счёт в банке.

  • Дети:

Детям до 18 лет «Золотая Виза» оформляется автоматически, после 18 лет – оформляется, в случае если дети учатся в высших учебных учреждениях, не состоят в браке и находятся на иждивении заявителя.

  • Родители:

Родителям любого из супругов «Золотая Виза» оформляется автоматически, если они старше 65 лет. Родителям до 65 лет требуется доказательства того, что те находятся на иждивении заявителя, такие как: прописка родителей на адрес заявителя, выписки о месячных переводах средств на счёт родителей, справка о состоянии здоровья и т.д.

  • Братья и сёстры:

Братьям и сёстрам любого из супругов «Золотая Виза» оформляется если они младше 18 лет и находятся на попечении заявителя.

В этом случае, следует предъявить решение суда о назначении попечительства над несовершеннолетним родственником.

Этапы получения программы
Получение налогового номера в Португалии
от 1 месяца
Срок получения от 3 дней.
Открытие счёта в Португальсокм банке для главного заявителя
от 1 месяца
Срок может варьироваться.
Выбор и покупка недвижимости подходящей под программу.
от 1 месяца
Подача документов на ВНЖ, оплата государственных пошлин.
от 1 месяца
Сдача биометрии в иммиграционной службе Португалии.
от 1 месяца
Получение первого ВНЖ на 2 года.
от 1 месяца
Права и обязанности после получения
Заявитель имеет право

Свободно передвигаться по ЕС;

Сдавать в аренду купленную недвижимость;

Получить доступ к бесплатному образованию и медицинскому обслуживанию;

Работать в Португалии и вести свой бизнес;

Подать заявку на граждантсво или ПМЖ через 5 лет владения ВНЖ.

Лицензия компании-консультанта: 14719-AMI
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Золотая виза в Португалии
Португалия Португалия
Расходы:
от
€280,000
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