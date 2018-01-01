Золотая виза в Португалии

«Золотая Виза» — это программа получения особого вида на жительство при инвестиции в Португалии.
Первая «Золотая виза» выдается на два года и после этого дважды продлевается еще по два года. По прошествии пяти лет владения ВНЖ, инвестор может подавать на гражданство или на ПМЖ Португалии. На протяжении этого времени, инвестор обязан пребывать в Португалии минимум 14 дней каждые двухлетний период владения Золотой Визой. Законодательство Португалии допускает двойное гражданство, поэтому инвестор может сохранить свое первое гражданство.
|● Налог на приобретение недвижимости. Платится один раз, при покупке, и считается по формуле учитывающей сумму покупки и сумму кадастровой оценки. Этот налог составляет 3-5% от наибольшей из этих двух сумм. В случае с коммерческой недвижимостью, этот налог составляет 6,5%. ● Гербовый сбор при покупке составляет 0,8% от наибольшей суммы (указано выше). ● Услуги адвоката рассчитываются на главного заявителя и на каждого члена семьи, подающего на “Золотую Визу” по воссоединению семьи. Сумма за услуги адвокатов зависят от количества подающих членов семьи. 7500 € на главного заявителя и 2500 € на каждого дополнительного члена семьи. Услуги адвокатов оплачиваются следующим образом: ➔ 20% во время подписания договора с адвокатами (с этого момента адвокаты начинаю процесс открытия налогового номера и счета в банке); ➔ 20% после произведения инвестиции; ➔ 20% после получения ВНЖ “Золотой Визы”; ➔ 20% после 1-го продления ВНЖ; ➔ 20% после 2-го продления ВНЖ. Наши клиенты могут также оплатить всю сумму одной транзакцией и получить скидку 15%. ● Государственные сборы - это стоимость карточки ВНЖ для каждого члена семьи. Госпошлина составляет 12250 € на каждого заявителя, и разбивается на 5 лет. Большая часть этой суммы выплачивается в первый год, примерно 50 %. Около 25 % выплачивается через 2 года во время продления ВНЖ. И около 25 % выплачивается ещё через 2 года, во время второго продления.
|12250.00 EUR
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Заявитель имеет право претендовать на «Золотую Визу» для всей семьи, но есть некоторые условия такие как родственные узы, возраст, семейное положение и так далее. Ниже перечислены условия, по которым заявитель может оформить «Золотую Визу» членам своей семьи:
Состоящие в законном либо гражданском браке. В случае гражданского брака необходимо предоставить доказательства такие как: общие дети, общая недвижимость, общий счёт в банке.
Детям до 18 лет «Золотая Виза» оформляется автоматически, после 18 лет – оформляется, в случае если дети учатся в высших учебных учреждениях, не состоят в браке и находятся на иждивении заявителя.
Родителям любого из супругов «Золотая Виза» оформляется автоматически, если они старше 65 лет. Родителям до 65 лет требуется доказательства того, что те находятся на иждивении заявителя, такие как: прописка родителей на адрес заявителя, выписки о месячных переводах средств на счёт родителей, справка о состоянии здоровья и т.д.
Братьям и сёстрам любого из супругов «Золотая Виза» оформляется если они младше 18 лет и находятся на попечении заявителя.
В этом случае, следует предъявить решение суда о назначении попечительства над несовершеннолетним родственником.
Свободно передвигаться по ЕС;
Сдавать в аренду купленную недвижимость;
Получить доступ к бесплатному образованию и медицинскому обслуживанию;
Работать в Португалии и вести свой бизнес;
Подать заявку на граждантсво или ПМЖ через 5 лет владения ВНЖ.