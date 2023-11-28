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Дома в Zalakaros, Венгрия

25 объектов найдено
Дом 5 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
€525,309
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Дом 6 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 6 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€275,662
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Дом 3 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€78,573
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Дом 5 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€170,811
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Дом 11 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 11 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 390 м²
€495,000
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Дом 10 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 10 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
€277,239
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Дом 6 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 6 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€117,991
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Дом 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
€41,783
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Дом 5 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€157,409
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Дом 5 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€420,457
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Дом 4 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€131,303
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Дом 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€39,155
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Дом 9 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 9 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 174 м²
€223,105
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Дом 4 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€104,852
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Дом 4 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
€375,784
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Дом 5 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€78,000
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Дом 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€19,709
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Дом 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 24 м²
€19,972
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Дом 6 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 6 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€73,677
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Дом 4 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€184,166
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Дом 6 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 6 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€94,340
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Дом 8 комнат в Zalakaros, Венгрия
Дом 8 комнат
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
€183,687
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Дом 4 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€118,146
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Дом 3 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€97,096
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Дом 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
В центральной части Залакароса, но на тихой улочке, мы предлагаем на продажу семейный дом пл…
€98,000
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