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Венгрия
Жилая
Zalakaros
Дома
Дома в Zalakaros, Венгрия
Дом
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25 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
5
3
205 м²
€525,309
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Дом 6 комнат
Zalakaros, Венгрия
6
2
185 м²
€275,662
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Дом 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3
1
65 м²
€78,573
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Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
5
2
160 м²
€170,811
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Дом 11 комнат
Zalakaros, Венгрия
11
9
390 м²
€495,000
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Дом 10 комнат
Zalakaros, Венгрия
10
6
220 м²
€277,239
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Дом 6 комнат
Zalakaros, Венгрия
6
2
150 м²
€117,991
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Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2
40 м²
€41,783
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Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
5
2
107 м²
€157,409
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Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
5
2
220 м²
€420,457
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Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
4
2
100 м²
€131,303
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Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2
1
67 м²
€39,155
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Дом 9 комнат
Zalakaros, Венгрия
9
7
174 м²
€223,105
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Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
4
1
65 м²
€104,852
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Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
4
2
189 м²
€375,784
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Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
5
2
92 м²
€78,000
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Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2
1
46 м²
€19,709
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Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2
24 м²
€19,972
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Дом 6 комнат
Zalakaros, Венгрия
6
1
120 м²
€73,677
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Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
4
2
114 м²
€184,166
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Дом 6 комнат
Zalakaros, Венгрия
6
2
145 м²
€94,340
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Дом 8 комнат
Zalakaros, Венгрия
8
3
275 м²
€183,687
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Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
4
3
150 м²
€118,146
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Дом 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3
2
90 м²
€97,096
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Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2
1
60 м²
2
В центральной части Залакароса, но на тихой улочке, мы предлагаем на продажу семейный дом пл…
€98,000
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