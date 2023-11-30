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Коммерческая недвижимость в Veszpremi jaras, Венгрия

Веспрем
3
4 объекта найдено
Коммерческая в Тотважонь, Венгрия
Коммерческая
Тотважонь, Венгрия
Площадь 546 м²
€473,057
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Коммерческая в Veszpremi jaras, Венгрия
Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 2 169 м²
Для продажи в популярной части Veszprém этой территории и заводе площадью 2169 м2, в которой…
€1,52 млн
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Коммерческая в Veszpremi jaras, Венгрия
Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 400 м²
€591,321
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Коммерческая в Veszpremi jaras, Венгрия
Коммерческая
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 947 м²
€391,586
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