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Квартиры в Veresegyhaz, Венгрия

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€158,389
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Квартира 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€264,157
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Квартира 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€260,181
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Квартира 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€260,181
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