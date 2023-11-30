Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Veresegyhaz

Жильё в Veresegyhaz, Венгрия

квартиры
4
дома
30
34 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€192,764
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€277,378
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 90 м²
€171,610
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
€317,042
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€290,600
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€198,316
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€105,769
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€393,989
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€184,831
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€280,287
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€184,831
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€251,201
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
€258,869
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 7 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
In Veresegyház, in a well-maintained suburban area with family houses, we offer for sale a s…
€555,286
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€356,969
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€158,389
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 10 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€235,335
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
€205,985
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
€205,985
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
€250,936
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€290,864
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
€147,547
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€264,157
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€150,720
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 6 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€290,864
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 7 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
€264,157
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
€332,907
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
€383,147
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€104,861
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€260,181
Оставить заявку
Realting.com
Перейти