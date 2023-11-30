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Квартиры в Vecsesi jaras, Венгрия

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Илле, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€174,254
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Квартира 2 комнаты в Maglod, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€97,572
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Квартира 3 комнаты в Maglod, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€112,379
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Квартира 4 комнаты в Вечеш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€198,316
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Квартира 1 комната в Илле, Венгрия
Квартира 1 комната
Илле, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
€56,504
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Квартира 3 комнаты в Вечеш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€72,273
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Параметры недвижимости в Vecsesi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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