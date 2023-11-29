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Венгрия
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23 объекта найдено
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Дом 1 комната
Вечеш, Венгрия
1
1
47 м²
€65,562
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Дом 5 комнат
Вечеш, Венгрия
5
3
240 м²
€865,417
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Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
4
2
128 м²
€246,487
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Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
4
2
128 м²
€246,487
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Дом 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
3
1
44 м²
€72,118
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Квартира 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
3
1
63 м²
€148,170
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Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
4
3
270 м²
€1,15 млн
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Дом 7 комнат
Вечеш, Венгрия
7
3
201 м²
€288,210
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Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
4
1
138 м²
€183,311
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Дом 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
3
1
125 м²
€164,954
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Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
4
1
89 м²
€170,199
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Квартира 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
3
1
62 м²
€157,086
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Дом 5 комнат
Вечеш, Венгрия
5
2
129 м²
€288,472
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Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
4
2
168 м²
€301,585
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Квартира 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
3
1
62 м²
€72,118
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Дом 2 комнаты
Вечеш, Венгрия
2
80 м²
€109,882
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Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
4
2
113 м²
€254,380
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Дом 2 комнаты
Вечеш, Венгрия
2
1
42 м²
€97,032
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Дом 5 комнат
Вечеш, Венгрия
5
2
123 м²
€196,686
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Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
4
3
170 м²
€327,810
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Дом 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
3
1
80 м²
€114,078
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Дом 9 комнат
Вечеш, Венгрия
9
7
741 м²
€655,619
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Дом 8 комнат
Вечеш, Венгрия
8
3
190 м²
€169,281
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