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Дома в Вечеш, Венгрия

20 объектов найдено
Дом 1 комната в Вечеш, Венгрия
Дом 1 комната
Вечеш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€65,562
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Дом 5 комнат в Вечеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Вечеш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
€865,417
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Дом 4 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
€246,487
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Дом 4 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
€246,487
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Дом 3 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€72,118
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Дом 4 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
€1,15 млн
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Дом 7 комнат в Вечеш, Венгрия
Дом 7 комнат
Вечеш, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
€288,210
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Дом 4 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
€183,311
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Дом 3 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€164,954
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Дом 4 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€170,199
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Дом 5 комнат в Вечеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Вечеш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€288,472
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Дом 4 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
€301,585
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Дом 2 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€109,882
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Дом 4 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
€254,380
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Дом 2 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€97,032
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Дом 5 комнат в Вечеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Вечеш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
€196,686
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Дом 4 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€327,810
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Дом 3 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€114,078
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Дом 9 комнат в Вечеш, Венгрия
Дом 9 комнат
Вечеш, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 741 м²
€655,619
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Дом 8 комнат в Вечеш, Венгрия
Дом 8 комнат
Вечеш, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
€169,281
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