Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. медье Тольна
  5. Дома

Дома в медье Тольна, Венгрия

144 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€41,880
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€65,848
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Батасек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Батасек, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€105,094
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€70,502
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Тенгелиц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€65,260
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Регёй, Венгрия
Дом 4 комнаты
Регёй, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€64,211
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Хёдьес, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хёдьес, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€66,832
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€86,489
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€115,319
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Боньхад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€30,140
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Цико, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цико, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€33,809
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
€94,352
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 6 комнат
Пакш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€338,093
Оставить заявку
Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€27,519
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€65,585
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Дечь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дечь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€48,486
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€94,295
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Неметкер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Неметкер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€44,293
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Facankert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Facankert, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€47,150
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€72,433
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Медина, Венгрия
Дом 3 комнаты
Медина, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€39,246
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Бата, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бата, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€21,045
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Пинцехей, Венгрия
Дом 6 комнат
Пинцехей, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Среди пологих холмов Пинцехей на продажу выставлены прекрасно возделываемые виноградники и 2…
€130,782
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Мадоча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мадоча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€130,782
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€51,888
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Шиогард, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиогард, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
€152,011
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Фадд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Фадд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€68,482
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Kisszekely, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kisszekely, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€56,349
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Тольна, Венгрия
Дом 5 комнат
Тольна, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€128,161
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Герьен, Венгрия
Дом 3 комнаты
Герьен, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€73,122
Оставить заявку

Параметры недвижимости в медье Тольна, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти