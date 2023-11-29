Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Тёрёкбалинт
  5. Квартиры

Квартиры в Тёрёкбалинт, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
A family nest with special features awaits its new residents in a popular part of Törökbálin…
€211,109
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
In an ideal environment, in excellent condition, stylishly and tastefully furnished apartmen…
€225,271
Оставить заявку
Realting.com
Перейти