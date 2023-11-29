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Жильё в Тёрёкбалинт, Венгрия

дома
13
15 объектов найдено
Дом 6 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
€747,406
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Дом 6 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
We offer you a real bourgeois house in an elegant part of Törökbálint. Quiet, green surround…
€366,884
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Квартира 3 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
A family nest with special features awaits its new residents in a popular part of Törökbálin…
€211,109
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Дом 6 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
€917,867
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Дом 5 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
A Mediterranean-style family home with tasteful interior design, quality materials and styli…
€889,020
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Дом 6 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
€259,625
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Дом 6 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 6
Площадь 200 м²
€432,709
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Дом 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€327,547
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Дом 5 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
€361,902
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Квартира 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
In an ideal environment, in excellent condition, stylishly and tastefully furnished apartmen…
€225,271
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Дом 6 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
€249,135
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Дом 8 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 8 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
€233,400
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Дом 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Townhouse with living room plus 3 bedrooms for sale in Tükörhegyen. Comfortable spaces, opt…
€359,017
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Дом 6 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
I offer for sale in Törökbálint, JÓZSEFHEGY gross 366, net 240 m2, 6 bedrooms, all needs, in…
€996,541
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Дом 5 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
€366,884
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