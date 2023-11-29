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Realting.com
Венгрия
Жилая
Тёрёкбалинт
Жильё в Тёрёкбалинт, Венгрия
дома
13
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15 объектов найдено
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Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
6
4
205 м²
€747,406
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Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
6
2
145 м²
We offer you a real bourgeois house in an elegant part of Törökbálint. Quiet, green surround…
€366,884
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Квартира 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
3
1
57 м²
A family nest with special features awaits its new residents in a popular part of Törökbálin…
€211,109
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Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
6
3
280 м²
€917,867
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Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
5
2
227 м²
A Mediterranean-style family home with tasteful interior design, quality materials and styli…
€889,020
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Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
6
2
226 м²
€259,625
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Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
6
200 м²
€432,709
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Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4
2
120 м²
€327,547
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Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
5
2
175 м²
€361,902
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Квартира 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4
1
87 м²
In an ideal environment, in excellent condition, stylishly and tastefully furnished apartmen…
€225,271
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Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
6
2
147 м²
€249,135
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Дом 8 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
8
3
260 м²
€233,400
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Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4
2
170 м²
Townhouse with living room plus 3 bedrooms for sale in Tükörhegyen. Comfortable spaces, opt…
€359,017
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Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
6
3
241 м²
I offer for sale in Törökbálint, JÓZSEFHEGY gross 366, net 240 m2, 6 bedrooms, all needs, in…
€996,541
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Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
5
1
149 м²
€366,884
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