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Квартиры в Татабанья, Венгрия

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12 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€74,741
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Квартира 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€104,637
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Квартира 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€170,461
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Квартира 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€170,461
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Квартира 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€41,435
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€65,011
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€56,383
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€57,563
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€64,513
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€68,447
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€67,135
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€61,628
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Параметры недвижимости в Татабанья, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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