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Квартиры в Szigetvari jaras, Венгрия

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 300 м²
€118,725
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Квартира 2 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€37,019
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Квартира 2 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€46,274
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Квартира 2 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€37,019
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Параметры недвижимости в Szigetvari jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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