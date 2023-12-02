Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Szekszardi jaras
  5. Квартиры

Квартиры в Szekszardi jaras, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
19 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€75,973
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€79,112
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€72,016
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€72,543
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€58,826
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€56,716
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€79,112
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€87,052
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€58,035
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€105,254
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
€110,793
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
€114,487
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€34,821
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€71,224
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€125,302
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€70,961
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€64,630
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€78,874
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€90,481
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Szekszardi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти