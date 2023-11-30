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Дома в Сексард, Венгрия

24 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€71,129
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€116,346
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Дом 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€132,184
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Дом 8 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 275 м²
€185,069
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Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€27,764
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Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 29 м²
€26,442
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Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 32 м²
€18,245
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 64 м²
€62,139
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Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€43,630
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€23,798
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Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€19,303
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Дом 5 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€169,230
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Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€46,274
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Дом 6 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€198,316
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€144,110
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Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€30,409
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€66,079
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Дом 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
€153,893
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Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 18 м²
€15,469
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Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 37 м²
€18,245
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Дом 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€89,903
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 37 м²
€35,697
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Дом 6 комнат в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
€118,001
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€68,068
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Параметры недвижимости в Сексард, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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