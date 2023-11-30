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Квартиры в Сексард, Венгрия

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19 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€76,153
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€79,300
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€72,187
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Квартира 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€72,716
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€58,966
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€56,851
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€79,300
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€87,259
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€58,173
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€105,504
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Квартира 4 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
€114,759
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Квартира 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€34,904
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€71,394
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€125,600
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€71,129
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€64,783
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€79,062
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€90,697
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€51,562
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Параметры недвижимости в Сексард, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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