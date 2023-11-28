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Дома в Саэхаломбатта, Венгрия

7 объектов найдено
Дом 7 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 7 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
€495,346
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Дом 8 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 8 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€143,886
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Дом 5 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€196,304
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Дом 6 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 6 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
€460,938
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Дом 5 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€301,139
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Дом 4 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€236,791
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Дом 5 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
€216,222
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