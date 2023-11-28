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Жильё в Саэхаломбатта, Венгрия

квартиры
11
дома
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18 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€93,505
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Квартира 2 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€99,331
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Квартира 2 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€88,586
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Дом 7 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 7 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
€495,346
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Дом 8 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 8 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€143,886
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Квартира 2 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€86,227
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Квартира 1 комната в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 1 комната
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€70,853
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Квартира 1 комната в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 1 комната
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€60,018
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Квартира 3 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€110,362
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Квартира 2 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€84,022
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Дом 5 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€196,304
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Квартира 4 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€183,199
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Квартира 3 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€157,773
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Дом 6 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 6 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
€460,938
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Дом 5 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€301,139
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Дом 4 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€236,791
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Квартира 3 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€131,433
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Дом 5 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
€216,222
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