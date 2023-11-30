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Инвестиционная недвижимость в Южно-Задунайский край, Венгрия

коммерческая недвижимость
38
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
Площадь 90 м²
€1,30 млн
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