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Коммерческая недвижимость в Paksi jaras, Венгрия

Пакш
4
6 объектов найдено
Коммерческая в Неметкер, Венгрия
Коммерческая
Неметкер, Венгрия
Площадь 800 м²
€528,732
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Коммерческая в Бёльчке, Венгрия
Коммерческая
Бёльчке, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€337,432
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Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
Площадь 90 м²
€1,30 млн
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Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
Площадь 4 552 м²
€39,159
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Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
Площадь 100 м²
€170,563
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Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
Площадь 210 м²
€304,085
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