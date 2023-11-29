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Коммерческая недвижимость в Пакш, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
Площадь 74 м²
€75,649
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Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
Площадь 800 м²
€1,04 млн
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Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
Площадь 4 552 м²
€39,075
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Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
Площадь 100 м²
€170,199
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