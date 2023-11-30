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Квартиры в Озд, Венгрия

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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€21,154
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Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€27,764
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Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€31,704
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Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€10,577
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Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€28,796
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Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€25,120
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Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€20,762
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Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Продается 1-этажная 2-комнатная квартира в Озде в начале улицы Лехель везер. Кирпичная кварт…
€27,595
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