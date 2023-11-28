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Квартиры в Ньергешуйфалу, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€75,743
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Квартира 1 комната в Ньергешуйфалу, Венгрия
Квартира 1 комната
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€48,486
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