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Жильё в Ньергешуйфалу, Венгрия

дома
13
15 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 50 м²
€24,086
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Дом 2 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€86,227
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Дом 3 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 50 м²
€19,630
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Квартира 2 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€75,743
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Квартира 1 комната в Ньергешуйфалу, Венгрия
Квартира 1 комната
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€48,486
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Дом 2 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€73,122
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Дом 2 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€74,695
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Дом 1 комната в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 1 комната
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
€55,038
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Дом 6 комнат в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 6 комнат
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€115,867
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Дом 8 комнат в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 8 комнат
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
€389,822
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Дом 4 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€78,364
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Дом 2 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€61,634
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Дом 4 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
€170,942
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Дом 1 комната в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 1 комната
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 20 м²
€15,540
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Дом 5 комнат в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 5 комнат
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Family house for sale in the center of Nyergesújfalu. Energy efficiency! Solar family house …
€196,228
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