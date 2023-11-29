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Дома в Ленти, Венгрия

8 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€49,565
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Дом 5 комнат в Ленти, Венгрия
Дом 5 комнат
Ленти, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€196,686
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Дом 4 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ленти, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€97,032
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Дом 2 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ленти, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€62,939
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Дом 2 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ленти, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€36,715
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Дом 3 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€25,963
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Дом 3 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€68,184
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Дом 3 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€48,516
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