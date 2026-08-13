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Жилье в Ленти, Венгрия

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1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ленти, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продаётся уникальный объект с вечной панорамой на холмах Lenti-hegy — идеален для проживания…
$367,683
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