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Квартиры в Koszegi jaras, Венгрия

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€68,062
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Квартира 5 комнат в Кёсег, Венгрия
Квартира 5 комнат
Кёсег, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 214 м²
€236,507
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Квартира 3 комнаты в Koszegdoroszlo, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Koszegdoroszlo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€81,464
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Квартира 3 комнаты в Koszegdoroszlo, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Koszegdoroszlo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€81,464
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Квартира 3 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€70,689
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Квартира 3 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€112,735
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Квартира 3 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€122,458
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Квартира 2 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€91,712
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Квартира 3 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
€110,107
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Квартира 6 комнат в Кёсег, Венгрия
Квартира 6 комнат
Кёсег, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
€183,950
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Параметры недвижимости в Koszegi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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