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Жильё в Kisvardai jaras, Венгрия

Кишварда
13
29 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Ujkenez, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ujkenez, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€18,095
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Дом 3 комнаты в Nyirloevo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyirloevo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€39,311
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Квартира 3 комнаты в Кишварда, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€75,790
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Дом 3 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€77,337
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Дом 3 комнаты в Айяк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айяк, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€20,718
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Дом 4 комнаты в Торньошпальца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Торньошпальца, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€34,066
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Дом 7 комнат в Айяк, Венгрия
Дом 7 комнат
Айяк, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€116,438
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Дом 3 комнаты в Szabolcsbaka, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szabolcsbaka, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€71,856
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Дом 5 комнат в Кишварда, Венгрия
Дом 5 комнат
Кишварда, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
€116,438
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Дом 2 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€91,787
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Дом 2 комнаты в Pap, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pap, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
€27,536
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Дом 3 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€96,507
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Дом 2 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€70,545
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Дом 4 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€258,838
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Дом 6 комнат в Кишварда, Венгрия
Дом 6 комнат
Кишварда, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€128,239
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Дом 4 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€104,637
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Дом 3 комнаты в Pap, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pap, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€32,781
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Дом 3 комнаты в Домбард, Венгрия
Дом 3 комнаты
Домбард, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€28,585
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Дом 2 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€31,207
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Дом 2 комнаты в Торньошпальца, Венгрия
Дом 2 комнаты
Торньошпальца, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€22,291
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Дом 2 комнаты в Ньирташш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньирташш, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
€10,228
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Дом 2 комнаты в Loevopetri, Венгрия
Дом 2 комнаты
Loevopetri, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€5,245
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Дом 2 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€74,741
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Дом 3 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 212 м²
€152,104
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Дом 3 комнаты в Nyirloevo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyirloevo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€41,960
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Дом 3 комнаты в Kekcse, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kekcse, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€48,516
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Дом 4 комнаты в Патроха, Венгрия
Дом 4 комнаты
Патроха, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
€100,965
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Дом 2 комнаты в Mezoladany, Венгрия
Дом 2 комнаты
Mezoladany, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€20,980
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Дом 2 комнаты в Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€60,055
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Типы недвижимости в Kisvardai jaras

дома

Параметры недвижимости в Kisvardai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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