Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Кестхей
  5. Квартиры

Квартиры в Кестхей, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€128,239
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€167,838
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Кестхей, Венгрия
Квартира 1 комната
Кестхей, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€78,648
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€241,163
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€314,435
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
€826,709
Оставить заявку
Realting.com
Перейти