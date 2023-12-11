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Квартиры в Ишасег, Венгрия

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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ишасег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ишасег, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€104,860
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Квартира 3 комнаты в Ишасег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Ишасег, Венгрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€173,452
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Квартира 4 комнаты в Ишасег, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Ишасег, Венгрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€224,962
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Квартира 5 комнат в Ишасег, Венгрия
Квартира 5 комнат
Ишасег, Венгрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€210,245
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Квартира 2 комнаты в Ишасег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ишасег, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€110,904
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Квартира 3 комнаты в Ишасег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Ишасег, Венгрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€179,759
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Квартира 2 комнаты в Ишасег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ишасег, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€124,307
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Квартира 3 комнаты в Ишасег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Ишасег, Венгрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€196,842
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Квартира 2 комнаты в Ишасег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ишасег, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€143,229
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Квартира 4 комнаты в Ишасег, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Ишасег, Венгрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€274,107
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Квартира 3 комнаты в Ишасег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Ишасег, Венгрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€199,470
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