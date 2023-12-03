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Квартиры в медье Хевеш, Венгрия

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18 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€115,868
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
В Эгере, Лайош-Варош, в 7-квартирном жилом доме на улице Матьяша Кирая 111 продается квартир…
€208,000
в месяц
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Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian
Квартира 1 спальня в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 спальня
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
В Эгере, Лайош-Варош, продается квартира с видом на улицу на втором этаже в 7-квартирном дом…
€114,000
в месяц
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Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian
Квартира 2 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Gas convector, 55 square meters, Large dining-kitchen, Perfect space utilization…
€60,441
в месяц
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Квартира 1 комната в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€39,590
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€69,415
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 61 м²
€70,471
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Хатван, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хатван, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€117,715
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€93,169
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
In Eger, a 55 sqm apartment with a balcony is for sale on the 4th floor in Malomárk Street n…
€65,958
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Фюзешабонь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фюзешабонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€58,066
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
€316,723
в месяц
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Квартира 5 комнат в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 5 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€197,952
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€68,623
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Eger, downtown, exactly above Rossmann, III. first floor, 4-room, balcony apartment for sale…
€139,094
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€85,779
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€64,136
в месяц
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Квартира 6 комнат в Egri jaras, Венгрия
Квартира 6 комнат
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
€102,671
в месяц
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Параметры недвижимости в медье Хевеш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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