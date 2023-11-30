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Коммерческая недвижимость в Hajduszoboszloi jaras, Венгрия

Хайдусобосло
4
4 объекта найдено
Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 400 м²
€285,622
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Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 108 м²
€52,620
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Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 350 м²
€157,659
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Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€785,800
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