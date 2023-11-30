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Коммерческая недвижимость в Хайдусобосло, Венгрия

7 объектов найдено
Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 44 м²
€78,023
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Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 317 м²
€227,024
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Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 760 м²
€354,034
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Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 378 м²
€303,945
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Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€2,06 млн
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Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 350 м²
€157,322
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Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€784,120
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